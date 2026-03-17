Poliziotti salvano automobilista nel Vicentino. Stefani: “Esempio di straordinaria umanità e professionalità”

“Ai due poliziotti del Reparto Mobile di Senigallia va la più profonda riconoscenza da parte mia e dell’intera comunità veneta. Il loro intervento, rapido e risolutivo, ha scongiurato un drammatico epilogo trasformandolo in un salvataggio provvidenziale. Questi uomini sono la testimonianza concreta che lo spirito di servizio non conosce orari né confini geografici”.Con queste parole, il Presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha voluto ringraziare pubblicamente gli agenti che oggi hanno salvato un quarantenne a Rosà, nel vicentino. Il Capo Squadra e un operatore della Polizia, mentre rientravano dalle montagne bellunesi verso le Marche, hanno notato un’auto fuori strada contro un palo. Accorgendosi che il conducente si trovava in condizioni critiche, i due poliziotti hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguendole fino all’arrivo del personale sanitario.“Praticare manovre di rianimazione per ben venti minuti è la prova di un’umanità e di una professionalità che vanno oltre il mero dovere – ha precisato Stefani –. Un gesto ancora più ammirevole se si pensa che gli agenti avevano appena concluso l’impegnativo servizio per le Paralimpiadi di Cortina”.