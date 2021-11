Grumolo: incendio in un caccia e pesca, i pompieri spengono le fiamme

Ieri sera, alle 20.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Camiasana, a Grumolo delle Abbadesse, per un incendio divampato nel retrobottega di un negozio caccia e pesca: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento con la schiuma le fiamme, che hanno interessato due stanze tra cui un locale magazzino riuscendo ad evitare la propagazione del rogo al negozio. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa 3 ore.