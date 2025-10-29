Goldrake conquista anche le poste: il francobollo celebra 50 anni del leggendario robot

Goldrake entra ufficialmente nel pantheon delle eccellenze culturali italiane. Poste Italiane ha annunciato che oggi, 29 ottobre 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un nuovo francobollo dedicato al leggendario robot giapponese, protagonista della serie Ufo Robot Goldrake, nel cinquantesimo anniversario della sua creazione.

Il francobollo fa parte della serie tematica “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano” e ha valore di tariffa B 50g (2,90 euro). La tiratura è di 350.001 esemplari, raccolti in fogli da nove pezzi.

Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta patinata autoadesiva, il francobollo è stato ideato da Grani & Partners e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori. La vignetta mostra Goldrake in tutta la sua imponenza, stagliato contro un cielo stellato. In basso campeggia il logo originale del celebre cartone animato, affiancato dal copyright ©Dyn di Dynamic Planning.

Curiosamente, l’idea di dedicare un francobollo al robot simbolo di un’intera generazione è nata dai ragazzi della classe 2E della scuola media “Enrico Fermi” di Romano di Lombardia (Bergamo), che hanno proposto ufficialmente l’emissione.

Il timbro del primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’Ufficio postale di Lucca Centro, mentre per i collezionisti è stata realizzata anche una cartella filatelica con francobollo, quartina, cartolina affrancata e annullata, busta primo giorno, tessera e bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti correlati si possono acquistare negli uffici postali con sportello filatelico, negli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste, Verona e sul sito filatelia.poste.it.