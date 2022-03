Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid: due anni fa le bare di Bergamo

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Si celebra oggi, venerdì 18 marzo, la giornata nazionale delle vittime Covid istituita dal Parlamento (alla Camera il 23 luglio e al Senato il 17 marzo 2021) per ricordare le persone morte durante la fase più drammatica della pandemia.

E la data scelta è stata identificata nello stesso giorno del 2020 in cui i mezzi pesanti dell’Esercito italiano vennero di fatto mobilitati per aiutare nella procedura di rimozione delle centinaia di bare che erano state collocate al cimitero monumentale di Bergamo.

Oggi, sempre a Bergamo è attesa la visita del presidente della Camera Roberto Fico, ma in generale in tutta Italia, anche attraverso il coinvolgimento di scuole e associazioni, sono in programma iniziative e manifestazioni di commemorazioni: momenti istituzionali, cerimonie solenni, rappresentazioni teatrali, convegni, testimonianze dei familiari e degli operatori di soccorso e degli ospedali.