Giornata di nebbia in montagna: due interventi del Soccorso alpino sul Baffelan

Il soccorso alpino è dovuto intervenire per due volte, nella giornata di ieri, sul Baffelan. La prima volta alle 13.30, quando un alpinista è volato per una decina di metri sul primo tiro della Via Vicenza, riportando la frattura di una caviglia. A causa delle nubi basse però, sia l’elicottero di Treviso emergenza, che quello di Trento, hanno dovuto desistere. L’infortunato, F.C., 36 anni, di Rovolon, è stato quindi stabilizzato dal personale dell’ambulanza e, una volta imbarellato, le squadre hanno attrezzato le calate per 300 metri fino a raggiungere la strada e l’ambulanza che l’ha trasportato in ospedale.

Durante le manovre, si è verificata una seconda emergenza: su segnalazione dei Carabinieri, due scalatori si sono trovati in difficoltà a causa della visibilità nulla lungo la via Casara. I due trentenni, di Verona, non riuscivano più a distinguere la progressione in parete e temevano di mettersi in situazioni di pericolo. I soccorritori, arrivati in cima al Baffelan, si sono calati per raggiungere gli alpinisti; dopo una calata di 100 metri, i due scalatori sono stati assicurati dall’alto, sono stati recuperati. Guadagnata la cima, sono quindi rientrati assieme alle squadre al Rifugio Campogrosso.