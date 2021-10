Gemellaggio tra Schio e Landshut: un’amicizia lunga 40 anni

Si sono concluse ieri le celebrazioni per i quarant’anni di gemellaggio tra la città di Schio e quella di Landshut, in Bassa Baviera. Il Sindaco Valter Orsi – assieme all’assessore Anna Donà, agli ex sindaci Giuseppe Berlato Sella e Luigi Dalla Via, al presidente del Centro Relazioni Europee Schio Adriano De Rigo e a una rappresentanza dell’Istituto Tron-Zanella – ha fatto visita alla cittadina tedesca, dove per tutta la scorsa settimana è stato ricordato il lungo sodalizio con l’Italia e in particolare con il territorio scledense.

Era l’ottobre del 1981 quando l’allora Sindaco di Schio Eugenio Rossetto e l’allora sindaco di Landshut Josef Deimer hanno siglato ufficialmente il gemellaggio tra le due città, anticipato dall’unione e dai contatti fra l’allora Liceo Tron e il Liceo Seligental. A quarant’anni da quel patto, Landshut ha accolto Schio con i colori della bandiera italiana nelle vie del centro, prodotti tipici italiani esposti nelle vetrine dei negozi della città e soprattutto con una serie di incontri con le autorità locali e con le scuole per festeggiare il traguardo raggiunto.

Tra gli appuntamenti organizzati per l’occasione una mostra fotografica dal titolo “Omaggio a Schio” allestita nel foyer del Municipio di Landshut che ripercorre le tappe principali dei quarant’anni di gemellaggio e i suoi protagonisti principali. Così come un incontro con gli studenti del Seligental e dell’Hans Carossa per ribadire i valori che hanno sancito 40 anni fa, e custodito finora, il rapporto di amicizia tra tra Schio e Landshut. Tra i momenti “clou” dei festeggiamenti è stata organizzata una cerimonia ufficiale nella Redountensaal del Bernlochener condotta da De Rigo ed Elmar Weber, presidente del Landshut Schio Verein. La cerimonia ha visto susseguirsi gli interventi di Orsi e del Sindaco di Landshut Alexander Putz, e la consegna di un riconoscimento agli ex sindaci scledensi Berlato Sella e Dalla Via, e agli ex sindaci tedeschi Hans Rampf e Joseph Deimer.