Furti nelle abitazioni: blitz dei Carabinieri a Zovencedo (FOTO)

Ieri, nel corso della giornata sino alla tarda serata, nel comune di Zovencedo, i Carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del potenziamento dei controlli già attuati a seguito delle segnalazioni e delle denunce ricevute inerenti di alcuni furti in abitazione avvenuti nella zona. Sono state pattugliate tutte le vie comunali con la predisposizione di posti di controlli rivolti a tutti coloro transitassero o entrassero all’interno dei confini territoriali. Decine sono state le autovetture e le persone controllate. I servizi straordinari predisposti dall’Arma vicentina continueranno anche nei prossimi giorni con il supporto di tutti i presidi territoriali della giurisdizione. Nel mentre sono in atto attività investigative finalizzate alla ricerca dei malfattori responsabili degli ultimi 2 episodi di furto. I Carabinieri invitano i cittadini a segnalare immediatamente al 112 qualsiasi persona o auto sospetta aggirarsi all’interno del territorio comunale.