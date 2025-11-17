Fuga nel Bacchiglione finita male: arrestato pusher con 450 dosi di cocaina

Vicenza – Un giovane spacciatore di 22 anni è stato arrestato sabato pomeriggio dopo un rocambolesco inseguimento tra viale d’Alviano e via Bacchiglione. Il ragazzo, notato da una pattuglia della polizia locale mentre si trovava vicino a un piccolo sinistro tra un’auto e un monopattino, ha tentato di sfuggire al controllo gettandosi nel fiume Bacchiglione e lanciando nel corso un sacchetto contenente cocaina.

Gli agenti del Nos e della squadra Antidegrado hanno prontamente recuperato il sacchetto, contenente oltre 100 grammi di sostanza pronta per la vendita e materiale per ulteriori 350 dosi, per un valore stimato di circa 16 mila euro. Nonostante il tentativo di fuga, il giovane è stato bloccato sull’altra sponda del fiume dopo aver minacciato gli agenti con un sasso.

Accompagnato al distaccamento di Campo Marzo, il 22enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’episodio ha richiesto il coordinamento tra diverse unità della polizia locale e della polizia stradale, che hanno garantito il recupero della droga e la cattura del pusher.