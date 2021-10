Frontale auto-camion, un morto (FOTO)

Alle ore 13:10, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 81 in località Crea a Spinea per un incidente frontale tra un’autovettura e un camion: deceduto l’automobilista. I pompieri arrivati da Mestre e Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto constatare la morte del 55enne, finito rovesciato fuoristrada dopo l’impatto contro l’autocisterna alimentare. Illeso l’autista del mezzo pesante. Sul posto le forze dell’ordine per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore.