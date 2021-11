Friuli Venezia Giulia in Zona Gialla: Fedriga anticipa divieti per no vax

Stretta del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che non ha aspettato l’entrata in vigore del Super Green Pass (6 dicembre) e ha deciso di anticipare al 29 novembre i divieti per i no-vax. Questo dopo che è confermato il passaggio della Regione alla Zona Gialla da lunedì 29 novembre. I dati in FVG indicano un tasso di contagio di 288 casi su 100 mila abitanti e un’occupazione del 14% delle terapie intensive e del 18% dei reparti di area medica.

Cosa cambia? I vaccinati e i guariti non avranno alcuna restrizione tranne quella della mascherina all’aperto. I no vax invece potranno solo andare al lavoro e sui mezzi pubblici con tampone negativo.

Bar, ristoranti, teatri, piscine, palestre saranno accessibili solo con vaccino o guarigione dal covid.