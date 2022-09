FRIULI – Ragazzo veneto disperso in montagna

alle prime luci dell’alba di oggi giovedì 22 settembre è giunto in val Sàisera un elicottero della protezione civile per le ricerche del giovane 25enne di Padova che ieri era partito dal rifugio Pellarini per scalare lo spigolo Deye Peters, una nota e difficile via di arrampicata che risale lo sperone nord est della Torre delle Madri dei Camosci.

Continuano le ricerche di un ragazzo di 25 anni di Padova che da ieri è disperso nelle Alpi Giulie Occidentali, nel gruppo del Jôf Fuart. Il giovane era partito dal Rifugio Pellarini con l’intenzione di scalare, da solo, lo spigolo Deye Peters, una nota e difficile via di arrampicata che risale lo sperone Nord est della Torre delle Madri dei Camosci. Il gestore della struttura ricettiva – riporta l’Ansa – ha riferito che ha tentato di dissuadere il giovane dal suo intento, senza riuscirvi. Nella tarda serata di ieri è stata attivata la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino Fvg e la Guardia di Finanza.

