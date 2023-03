FRANCIA – Rilevate crepe su reattori nucleari (tre nel giro di pochi giorni)

Nella foto la centrale di Cattenom (Francia)

Giovedì 9 marzo, l’Autorità per la sicurezza nucleare (ASN) ha annunciato che in due reattori nucleari era stato rilevato un altro difetto “significativo” dovuto a un fenomeno noto come fatica termica su una saldatura in un tubo di emergenza. Il primo è il reattore 2 della centrale nucleare di Penly (Seine-Maritime) e il secondo è il reattore 3 della centrale di Cattenom, nella Mosella.

Nella sua nota aggiornata giovedì, l’Asn precisa che i controlli “hanno permesso di rilevare la presenza di cricche da fatica termica”, su tubazioni di emergenza “considerate sensibili alla tensocorrosione”. A Penly 2, la crepa è lunga 57 mm, rappresentando meno del 10% della circonferenza, con una profondità massima di 12 mm. “Non è banale, è una profondità significativa “, ha detto all’AFP Julien Collet, vicedirettore generale dell’ASN. L’altra fessura è stata individuata a Cattenom 3, lunga 165 mm (che rappresenta circa un quarto della circonferenza) per una profondità massima di 4 mm.

Il timore di ulteriori ritardi

I difetti scoperti giovedì non sono dovuti al fenomeno della “corrosione da stress” noto dall’ottobre 2021 – e che ha ampiamente indebolito la produzione di elettricità nucleare francese nel pieno della crisi energetica – ma a quello della fatica termica, che compare sugli acciai inossidabili quando una parte è soggetta a variazioni di temperatura. Se il fenomeno è “noto e monitorato da tempo”, secondo EDF, non era previsto nell’area delle tubazioni dove è stato scoperto, avverte l’Asn. ” Questo non cambia il programma di controlli a breve termine, ma EDF dovrà adattare il suo programma di manutenzione per includere controlli sulla fatica termica su aree più ampie”,indicò Julien Collet.

Questo nuovo difetto è un ulteriore duro colpo per EDF e la sua scoperta arriva due giorni dopo la rivelazione di una crepa di dimensioni mai viste prima nel reattore Penly 1 , su un tubo di emergenza utilizzato per allagare il reattore con acqua. incidente nucleare. Una crepa che si estende per “155 mm, ovvero circa un quarto della circonferenza del tubo, e la sua profondità massima è di 23 mm, per uno spessore del tubo di 27 mm”, aveva dettagliato l’ASN . Un difetto dovuto, questa volta, al fenomeno della corrosione sotto sforzo.