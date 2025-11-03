Francia insicura: petizione per carrozze riservate a donne e bambini sui treni

Un modello francese all’orizzonte? Lo scorso 24 ottobre è stata lanciata una petizione su Change.org che chiede l’introduzione di carrozze riservate a donne e bambini su tutta la rete Transilien, il servizio ferroviario regionale dell’Île-de-France.

Secondo i promotori dell’iniziativa, molte donne non si sentono sicure sui mezzi pubblici della regione parigina e vivono i loro spostamenti “con un costante senso di vulnerabilità e ansia”. “Le donne non dovrebbero provare paura in ogni viaggio. Hanno il diritto di viaggiare in pace e sicurezza”, si legge nel testo della petizione.

I firmatari chiedono a Île-de-France Mobilités e SNCF di avviare un progetto pilota sulla linea RER, con carrozze dedicate chiaramente segnalate e un rafforzamento delle misure di sorveglianza e sicurezza a bordo.