Francia – Donna chiama i vigili del fuoco 2500 volte: arrestata e condannata

Ha iniziato a comporre il numero il numero dei vigili del fuoco l’11 ottobre e non ha mai smesso fino al suo arresto, il 3 gennaio. Mercoledì 4 gennaio, una donna di 49 anni, residente a Montataire nell’Oise, è comparsa davanti al tribunale di Senlis per aver effettuato non meno di 2.500 chiamate al servizio dipartimentale dei vigili del fuoco e del soccorso (SDIS) del dipartimento in meno di due mesi . La donna non ha saputo spiegare il suo gesto davanti ai magistrati. Tuttavia, le sue chiamate hanno ripetutamente saturato la SDIS per niente. Il tribunale l’ha condannata a tre mesi di carcere per questi atti.

“Non so perché l’ho fatto”

“Non so perché l’ho fatto”, ha detto davanti ai giudici. Non era il suo primo problema con i vigili del fuoco. Sotto tutela dall’età di 19 anni, stava già scontando una pena detentiva di un anno coon il braccialetto elettronico, per aver appiccato incendi nelle cantine del quartiere Martinets a Montataire.

L’imputata ha semplicemente indicato di aver “fatto qualcosa di stupido” perché aveva “assunto delle pillole”. All’assunzione di droga si aggiunge anche “un consumo giornaliero di dieci birre”. Il suo avvocato si è rammaricato che il tribunale l’abbia condannata al carcere.