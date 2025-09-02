Francesco Rucco (FdI): “Sicurezza a Vicenza fuori controllo: servono risposte immediate, non scuse”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI



«Quanto accaduto a Campo Marzo, con un ragazzo di 16 anni aggredito e pestato da una banda di baby bulli, è un fatto gravissimo che conferma come la sicurezza a Vicenza sia ormai fuori controllo. Se a questo aggiungiamo le risse e le urla in via Alfieri, che da tempo tormentano i residenti, è chiaro che siamo davanti a un problema strutturale che non può più essere minimizzato».

Così Francesco Rucco, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e già sindaco di Vicenza, interviene dopo i nuovi episodi di cronaca.

«Ogni giorno apriamo i giornali e troviamo pagine intere dedicate a episodi di violenza, aggressioni e disordine pubblico. Cosa stiamo aspettando? Quanti altri fatti gravi devono accadere prima che il sindaco e la sua giunta si assumano la responsabilità di dichiarare che Vicenza vive una vera e propria emergenza sicurezza?».

Rucco prosegue: «Non è accettabile che i cittadini abbiano paura di frequentare il cuore della città o che i quartieri vengano lasciati in balìa di violenti e delinquenti. Campo Marzo e le vie attorno al centro storico non possono diventare zone franche dove bande di giovani e sbandati dettano legge. Servono azioni immediate, controlli serrati e una presenza costante delle forze dell’ordine, non annunci spot o palliativi».

Infine l’affondo: «L’inerzia del sindaco Possamai è inaccettabile. Da mesi denunciamo la mancanza di un piano sicurezza vero e incisivo. I cittadini chiedono ordine e tutela, ma la giunta risponde con ritardi e sottovalutazioni. Questo non è più tollerabile. La sicurezza deve tornare ad essere una priorità assoluta, perché senza sicurezza non c’è libertà, non c’è socialità, non c’è futuro per la nostra città».

Francesco Rucco (FdI)