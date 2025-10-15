Fobia degli aghi: un nuovo metodo può eliminarli nei futuri vaccini

Una buona notizia per chi soffre di belenofobia, la paura degli aghi che colpisce quasi un adulto su dieci. Un nuovo metodo di somministrazione dei vaccini, ancora in fase sperimentale, potrebbe presto eliminare la necessità delle iniezioni tradizionali.

Ricercatori britannici, in collaborazione con l’Istituto Curie e l’Inserm, hanno sviluppato una tecnica che utilizza una piccola ventosa collegata a una pompa e riempita di vaccino. Applicata sulla pelle, la ventosa la distende delicatamente per circa venti minuti, simulando un leggero massaggio. Il prodotto viene poi depositato nelle cavità pilifere, dove viene catturato dalle cellule del sistema immunitario e trasportato ai linfonodi, stimolando la produzione di anticorpi.

I primi risultati, ottenuti su modelli animali, mostrano un’efficacia fino a cinque volte superiore rispetto ai vaccini iniettati nel muscolo. Inoltre, la procedura non richiede l’uso di additivi come i sali di alluminio e potrebbe essere eseguita autonomamente dai pazienti, semplificando le campagne di vaccinazione, in particolare nei paesi con minori risorse sanitarie.

Serviranno ancora anni di studi clinici sull’uomo, ma questa innovazione potrebbe rappresentare la fine delle punture per milioni di persone che temono gli aghi.