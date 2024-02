FLORIDA – Aereo si schianta su complesso residenziale: molte vittime (VIDEO)

Fonte video: FoxNews

Le fiamme si sono propagate in pochi istanti. Lo schianto è avvenuto in piena zona residenziale, all’ora del pasto. Erano le 19:00 ” Ho sentito un rumore sempre più sordo e, all’improvviso, un’esplosione “, ha detto un residente locale. ” Mi sono precipitato fuori, è esploso e sono corso ad avvisare tutti “, spiega un altro. Immediatamente sono arrivati ​​i vigili del fuoco che hanno cercato di contenere l’incendio.

Sono almeno quattro le case colpite. Sono morte diverse persone, passeggeri dell’aereo, ma anche residenti. ” I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, ma non siamo ancora riusciti ad accedere alla zona per determinare con precisione il numero delle vittime “, afferma Eric Gandy, capo della polizia di Clearwater, nel video del notiziario TF1 all’inizio di questo articolo.

L’aereo sarebbe decollato alle 18 dall’aeroporto di Vero Beach, un’ora di volo per raggiungere Clearwater, dall’altra parte della Florida. Avvicinandosi all’aeroporto, il pilota ha segnalato un guasto al motore. L’aereo in difficoltà scompare poi dagli schermi radar. Non è chiaro quanti passeggeri fossero a bordo. È stata aperta un’inchiesta per stabilire con precisione le cause dell’incidente.