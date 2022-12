Finti vaccini nel Vicentino: nelle indagini anche Madame e la tennista Giorgi

La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza.

Anche la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi sarebbero finite nelle indagini sui finti vaccini per ottenere il green pass. L’indagine era stata finalizzata lo scorso anno e aveva portato agli arresti dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel oltre che del compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo. Risulterebbero fra le decine di pazienti, ora indagati che avrebbero ottenuto il green pass per aggirare la normativa anti covid e sarebbero indagati per falso ideologico.

