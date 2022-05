Festival Città Impresa: a Vicenza attesi Orlando e Cingolani

Si è aperta questa mattina, al Cuoa Business School di Altavilla Vicentina, l’edizione 2022 del Festival Città Impresa, in programma sino a domenica 8 maggio a Vicenza.

L’evento proporrà in varie location distribuite nel capoluogo berico una settantina di appuntamenti con oltre 300 relatori.

La tavola rotonda sul tema “Imprese e Paese: l’alleanza necessaria, idee per continuare a crescere” è stata preceduta dai saluti degli organizzatori. Numerosi gli incontri, su temi economici, politici e sociali, in programma nel pomeriggio e in serata. Domani mattina è atteso a Palazzo Chiericati il ministro del lavoro Andrea Orlando, che interverrà in una tavola rotonda sul tema “Il lavoro di oggi e quello del futuro”, assieme a Marco Bentivogli, coordinatore e co-fondatore di Base Italia. Un altro rappresentante dell’Esecutivo, Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica, chiuderà l’edizione di quest’anno, con un dialogo con il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana sul tema “L’impatto della transizione energetica sul mondo delle imprese e sul Paese”, in programma nella tarda mattinata di domenica al Teatro comunale di Vicenza. (ANSA).