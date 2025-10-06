Fermato a Vicenza un uomo in fuga con marijuana e contanti

Nel primo pomeriggio del 5 ottobre 2025, la Polizia di Stato di Vicenza ha fermato un uomo che tentava di eludere un controllo in zona Campo Marzo. Intorno alle 12.05, una pattuglia della Squadra Volanti ha notato un soggetto che guardava ripetutamente l’auto di servizio, suscitando sospetti.

All’intimazione dell’“Alt”, l’uomo si è dato alla fuga lungo via Verdi in direzione Monte Berico. Uno degli agenti è subito intervenuto a piedi, notando che il fuggitivo si liberava di un piccolo involucro, recuperato successivamente dalla Polizia e risultato contenere 24,99 grammi di marijuana.

Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato bloccato e accompagnato negli uffici della Questura per l’identificazione. Si tratta di un cittadino nigeriano nato nel 1990, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora.

Oltre alla sostanza stupefacente, la Polizia ha sequestrato 59 euro in contanti e un telefono cellulare. L’uomo è stato indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90.