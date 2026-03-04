FARE RETE PER UN MONDO MIGLIORE: UN GIOVANE VICENTINO ALLA GUIDA DEL PARLAMENTO EUROPEO DEGLI STUDENTI

Fare rete, costruire relazioni e contribuire alla crescita di un mondo più consapevole e partecipato: è questo l’obiettivo del Parlamento Europeo degli Studenti, associazione di promozione sociale oggi guidata da un giovane vicentino, il 17enne Luca Ciscato, eletto presidente. L’associazione organizza delegazioni diplomatiche ufficiali presso le istituzioni europee e anche nel Regno del Marocco, coinvolgendo ragazzi dai 14 anni fino agli studenti universitari. Una passione, quella per la cooperazione internazionale e il dialogo tra culture, che per Ciscato è nata proprio dopo un viaggio nel Regno del Marocco, esperienza che ha acceso il suo impegno nel promuovere confronto, cittadinanza attiva e crescita condivisa tra i giovani.