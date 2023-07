Falsi tecnici di Viacqua per le case: la società avverte gli utenti

Il Servizio Clienti di Viacqua ha raccolto la segnalazione di una signora di Sarcedo in merito ad un falso tecnico che si sarebbe presentato nella tarda mattinata di ieri, 17 luglio, presso l’abitazione di via Romana in cui la donna risiede.



Il soggetto si è qualificato come incaricato del controllo dell’acqua ed ha chiesto di accedere all’abitazione. La pronta reazione della signora dopo alcune richieste che sono suonate alquanto strane ha fatto allontanare la persona senza conseguenze. Nell’immediato sono stati avvisati i Carabinieri della stazione di Thiene per le opportune verifiche.

In simili situazioni Viacqua rinnova l’invito ad usare la massima prudenza, evitando di far entrare in casa i soggetti e segnalando immediatamente alle Forze dell’Ordine ogni atteggiamento sospetto.



Nel rispetto delle nuove disposizioni Arera per i contatori parzialmente o non accessibili, anche Viacqua ha l’obbligo di comunicare all’utente con apposito avviso l’effettuazione della periodica lettura del misuratore. La lettura, tuttavia, non può in alcun modo avvenire prima della data e dell’orario comunicati.



Il personale di Viacqua richiede di accedere esclusivamente alle zone in cui sono ubicati i contatori ed è sempre munito di tesserino identificativo che può essere verificato contattando il numero verde 800 154 242 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13).