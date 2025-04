Viacqua: il 28 intervento in Viale Giorgione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Partirà il prossimo 28 aprile un intervento di sostituzione di un tratto di circa 80 metri di condotta fognaria in Viale Giorgione a cura di Viacqua.

La zona era stata interessata già a novembre da un cedimento stradale prontamente delimitato e ripristinato. Dopo un nuovo episodio, però, nel mese di marzo AMCPS era intervenuta delimitando l’area con un primo restringimento della strada per poi chiudere completamente alla circolazione, una volta verificata la viabilità alternativa. Le modifiche alla viabilità e le misure adottate per mettere in sicurezza l’area, incluse le deviazioni necessarie al trasporto pubblico SVT, sono sempre state prontamente comunicate e condivise con gli uffici competenti.

Viacqua ha disposto delle prove geologiche per capire meglio le possibili cause dei cedimenti verificatisi con intervallo piuttosto ravvicinato. È stata individuata una risalita di acqua dal sottosuolo, con buona probabilità conseguente alla presenza di un vecchio pozzo. Con la consegna dei risultati, la prossima settimana, si potrà poi procedere all’intervento di posa di nuova condotta e al ripristino dell’asse viario.