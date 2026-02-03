CRONACACURIOSITÀ - LIFESTYLE
Fabrizio Corona oscurato sui social: oscurati i profili di Corona e Falsissimo

Novità nel mondo dei social: nelle ultime ore sono stati rimossi i profili Instagram di Fabrizio Corona e della sua pagina Falsissimo. Non è più possibile accedere ai post né al profilo personale dell’ex re dei paparazzi, né alla pagina legata al suo programma, che nelle puntate recenti aveva sollevato contestazioni legali da parte di Mediaset.

Secondo quanto trapela, la rimozione sarebbe legata a un’azione legale della rete televisiva, volta a tutelare i diritti di copyright sulle trasmissioni, in particolare sull’episodio trasmesso lo scorso gennaio.

La difesa di Corona non ha tardato a reagire: “Questa è un’operazione di oscurantismo indegna, è censura pura. La gente lo capisce benissimo”, ha dichiarato Ivano Chiesa, legale storico dell’ex paparazzo. La decisione ha già acceso il dibattito online, dividendo il pubblico tra chi parla di tutela legittima dei diritti e chi denuncia un attacco alla libertà di espressione.

