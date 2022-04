Fa manovra con il pick-up e cade nella scarpata: morto 23enne

Alle 5.15 di stamane il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato dalla Centrale del Suem, per un ragazzo uscito di strada sopra la Strada delle Penise. Il giovane, M.C., 23 anni, di Borso del Grappa, stava probabilmente facendo manovra in retromarcia, con un grande pick up, quando il mezzo è uscito dalla strada bianca di Col Fenilon, finendo nella scarpata. La macchina è ruzzolata per oltre 200 metri fermandosi nel prato. Il personale medico del Suem di Crespano non ha potuto che constatare il decesso del ragazzo, che si trovava a qualche metro di distanza dalla macchina. Imbarellata, la salma è stata trasportata a spalla dai soccorritori per una cinquantina di metri sulla sottostante Strada delle Penise e affidata al carro funebre. Sul posto i Vigili del fuoco di Bassano del Grappa e i Carabinieri di Marostica.