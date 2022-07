“Non voglio più stare in comunità”: 31enne evaso si costituisce, ma il giudice lo rimanda dentro

Ieri pomeriggio, un 31enne italiano, M.M., si è presentato alla Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa per costituirsi per il reato di evasione. L’uomo infatti era agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica bassanese, a seguito di un provvedimento preso dall’autorità giudiziaria di Foggia. Arrivato in bicicletta in stazione, M.M. ha subito confessato l’evasione, mostrandosi allo stesso tempo calmo e deciso a non rientrare in comunità, ritenendo l’ambiente intollerabile. Non ha aggiunto altro, senonché se i militari l’avessero accompagnato di nuovo in quella struttura sarebbe evaso nuovamente. Comunicato l’arresto in flagranza al pubblico ministero, disposta la custodia dell’uomo in una camera di sicurezza, nel rito per direttissima è stato convalidato l’arresto, la scarcerazione e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora presso la comunità terapeutica dove è detenuto dalle 18 alle 6.