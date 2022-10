Euganei – Donna scivola e si rompe la caviglia: interviene Soccorso Alpino

Attorno alle 10.40 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Padova, per una escursionista scivolata lungo il sentiero numero 14 del Monte Grande sui Colli Euganei. La 58enne di Montagnana (PD), che si trovava con il marito, aveva messo male un piede sul terreno secco e sdrucciolevole, riportando la sospetta frattura di una caviglia. Avvicinatisi in fuoristrada, sette soccorritori, tra i quali un’infermiera della Stazione, assieme al medico dell’ambulanza hanno raggiunto poi a piedi l’infortunata. Una volta imbarellata, la donna è stata trasportata per un chilometro a Passo Fiorine, per essere trasferita nel mezzo del Suem e accompagnata in ospedale.

Alle 10.15 circa il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo è stato attivato, per un turista che aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia, mentre si trovava sul sentiero non distante da Forcella Lavaredo. I soccorritori, intervenuti assieme ai colleghi di Prato alla Drava, hanno raggiunto il 66enne francese, gli hanno prestato le prime cure per poi accompagnarlo al Rifugio Auronzo, da dove si è allontanato autonomamente.