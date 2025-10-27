Escursionisti aggrediti da due cani mentre stavano camminando

Poco prima di mezzogiorno di ieri due escursionisti hanno contattato il 118, dopo essere stati aggrediti da due cani, mentre stavano camminando su un sentiero all’altezza del dodicesimo tornante della Strada Generale Giardino. Una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa ha raggiunto il 32enne di Trento e la 22enne di Livigno – che erano stati morsicati sulle gambe – assieme al personale sanitario del Suem di Crespano. Pestate loro le prime cure, i due ragazzi sono stati quindi accompagnati a Semonzo, dove avevano la macchina.

