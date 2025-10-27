CRONACAVENETO
27 Ottobre 2025 - 10.12

Escursionisti aggrediti da due cani mentre stavano camminando

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Poco prima di mezzogiorno di ieri due escursionisti hanno contattato il 118, dopo essere stati aggrediti da due cani, mentre stavano camminando su un sentiero all’altezza del dodicesimo tornante della Strada Generale Giardino. Una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa ha raggiunto il 32enne di Trento e la 22enne di Livigno – che erano stati morsicati sulle gambe – assieme al personale sanitario del Suem di Crespano. Pestate loro le prime cure, i due ragazzi sono stati quindi accompagnati a Semonzo, dove avevano la macchina. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Escursionisti aggrediti da due cani mentre stavano camminando | TViWeb Escursionisti aggrediti da due cani mentre stavano camminando | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy