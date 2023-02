Elezioni comunali: quasi certa la data di domenica 14 maggio, si vota anche lunedì 15

Non è ancora ufficiale ma la data più probabile per le elezioni comunali sarebbe quella di domenica 14 e lunedì 15 maggio (eventuale ballottaggio per i Comuni dove è previsto: domenica 28 e lunedì 29 maggio). Il decreto sarebbe pronto e attenderebbe la firma del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per essere portato poi al vaglio del Consiglio dei Ministri.

I Comuni vicentini chiamati al voto sono:

Barbarano Mossano

Bolzano Vicentino

Castelgomberto

Chiampo

Enego

Marostica

Nove

Quinto Vicentino

Rossano Veneto

Vicenza