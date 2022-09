Elezioni 2022: in Veneto netta affermazione del centrodestra

In Veneto netta affermazione del centrodestra, che al Senato conquista il 56,2% dei voti. Coalizione trascinata da Fratelli d’Italia, ampiamente il primo partito in regione col 32,8% dei consensi, più del doppio della Lega, che in una delle sue storiche roccaforti si ferma al 14,7%. Risultato deludente per il Carroccio, dove sono forti i malumori della base e già si chiede a gran voce un congresso.

Sull’altro fronte, sempre al Senato il centrosinistra ottiene il 23,2% dei consensi, col Partito Democratico al 16,1%, secondo partito in regione. Un risultato che però non soddisfa gli esponenti veneti dei dem, che a urne chiuse hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Azione ottiene invece l’8,2%, dato migliore rispetto a quello nazionale, mentre il Movimento 5 Stelle si è fermato al 5,7%.

Per quanto riguarda l’affluenza, in Veneto ha votato il 70,2% degli aventi diritto: rispetto alle politiche del 2018 il calo è dell’8%.

I risultati delle elezioni al Senato

Con 4.698 sezioni scrutinate su 4.750, il centrodestra è in testa con il 56,47%: Fratelli d’Italia 32,74%, Lega 14,67%, Forza Italia 6,97%, Noi Moderati 2,08%. Segue il centrosinistra con il 23,14%: Pd 16,1%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,48%, +Europa 3,24%, Impegno civico 0,31%. Il Terzo Polo di Azione-Iv è all’8,21%, il M5S al 5,74%.

I risultati delle elezioni alla Camera

Per la Camera, nella circoscrizione Veneto 1 ha vinto il centrodestra seguito dalla coalizione di centrosinistra, dal Terzo Polo e dal M5S. Il primo partito è Fratelli d’Italia con il 32,24%. Stessa situazione nella circoscrizione Veneto 2, dove lo scrutinio è ancora in corso, con FdI al 33,23%.

I risultati delle elezioni a Venezia

Nel capoluogo veneto, per il Senato ha vinto il centrodestra con il 42,32%, seguito dalla coalizione di centrosinistra, dal M5S e dal Terzo Polo. Il primo partito è Fratelli d’Italia con il 24,59%. Stessa situazione per la Camera, con il partito guidato da Giorgia Meloni al 25,47%.

I risultati delle elezioni a Verona

Nella città scaligera, per il Senato ha vinto il centrodestra con il 46,48%, seguito dalla coalizione di centrosinistra, dal Terzo Polo e dal M5S. Il primo partito è Fratelli d’Italia con il 29,24%. Stessa situazione per la Camera, con il partito guidato da Giorgia Meloni al 28,41%.