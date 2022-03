Ecco tutte le sanzioni verso la Russia aggiornate

La Russia sta affrontando una condanna generale (o quasi) e l’aumento delle sanzioni da parte di paesi di tutta Europa per il suo assalto non provocato all’Ucraina. Ogni giorno vengono annunciate nuove mosse.

L’UE chiude il suo spazio aereo alla Russia, compresi i jet privati ​​degli oligarchi

Domenica l’UE ha annunciato la chiusura del suo spazio aereo alla Russia, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.“Stiamo proponendo un divieto su tutti gli aerei di proprietà russa, registrati dalla Russia e controllati dalla Russia. Questi velivoli non potranno più atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione Europea. Questo si applicherà a qualsiasi aereo”, ha detto von der Leyen.

“Il nostro spazio aereo sarà chiuso a tutti gli aerei russi. E questo include anche i jet privati ​​degli oligarchi”, ha aggiunto.

Il Regno Unito ha anche bandito i jet privati ​​russi dal suo spazio aereo venerdì.

Banditi i media statali russi

Il principale diplomatico dell’UE Josep Borrell ha anche annunciato il divieto per le testate giornalistiche russe Russia Today e Sputnik.

Parlando in una conferenza stampa congiunta domenica a Bruxelles, l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha annunciato che il blocco vieterà i due punti vendita nel tentativo di “combattere” la disinformazione russa.”Oggi stiamo compiendo un passo cruciale per chiudere il rubinetto per la manipolazione delle informazioni da parte della Russia in Europa vietando a Russia Today e Sputnik di trasmettere nell’Unione europea”, ha affermato Borrell. “Stiamo uccidendo il serpente sul suo collo.”

Riserve della banca centrale russa bloccate da nuove sanzioni

Più della metà delle riserve della banca centrale russa saranno bloccate nell’ambito delle nuove sanzioni dell’UE contro il paese, ha detto Borrell domenica.

Anche le misure contro il paese vicino, la Bielorussia, saranno “rafforzate”, ha detto Borrell, in cambio del suo ruolo nel “facilitare l’assalto russo contro l’Ucraina”.

Von der Leyen ha anche annunciato che l’UE fornirà finanziamenti per l’acquisto di armi per l’Ucraina, aggiungendo che questa è la prima volta che il blocco lo fa.

Borrell ha affermato che l’UE lo sta facendo “perché questa guerra richiede il nostro impegno per sostenere l’esercito ucraino”.”Abbiamo chiesto SWIFT e abbiamo chiesto armi e ora stiamo consegnando da entrambe le parti”, ha osservato il diplomatico.

La Svizzera rinuncerà alla “neutralità svizzera” e adotterà le stesse sanzioni dell’UE contro la Russia

Lunedì, la Svizzera ha annunciato che rinuncerà al suo impegno per la “neutralità svizzera” a favore dell’adozione di sanzioni contro la Russia, ha affermato il presidente federale svizzero Ignazio Cassis, aggiungendo che le sanzioni svizzere saranno in linea con quelle già adottate dall’Unione europea. “Il Consiglio federale svizzero ha deciso oggi di adottare integralmente le sanzioni dell’UE”, ha detto Cassis durante una conferenza stampa. “È un’azione senza precedenti della Svizzera, che prima è sempre rimasta neutrale”.

“L’attacco della Russia è un attacco alla libertà, un attacco alla democrazia, un attacco alla popolazione civile e un attacco alle istituzioni di un Paese libero. Questo non può essere accettato per quanto riguarda il diritto internazionale, questo non può essere accettato politicamente e questo non può essere accettato moralmente”, ha aggiunto Cassis.

Il colosso energetico norvegese Equinor abbandonerà le sue partnership in Russia

La società norvegese di petrolio e gas Equinor interromperà tutti i nuovi investimenti in Russia e inizierà a uscire dalle sue joint venture lì, ha affermato la società in una dichiarazione lunedì.”Siamo tutti profondamente turbati dall’invasione dell’Ucraina, che rappresenta una terribile battuta d’arresto per il mondo”, ha affermato Anders Opedal, presidente e CEO di Equinor.

La società ha affermato di avere $ 1,2 miliardi di investimenti a lungo termine in Russia alla fine del 2021. Opera in Russia da oltre 30 anni e ha un accordo di cooperazione con la compagnia petrolifera statale russa Rosneft.

Questo è significativo perché il governo norvegese possiede due terzi di Equinor, secondo il sito web della società. Domenica, il governo norvegese ha anche annunciato in una dichiarazione che chiederà al suo fondo sovrano di disinvestire dalla Russia. Il fondo si descrive come uno dei più grandi al mondo, detiene l’1,5% di tutte le azioni di società quotate globali.

Diverse federazioni calcistiche europee hanno annunciato che non giocheranno partite internazionali di calcio contro la Russia fino a nuovo avviso

Galles, Scozia, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Svizzera e Albania hanno seguito le orme di Inghilterra, Repubblica Ceca, Svezia e Polonia rifiutandosi di affrontare la Russia a qualsiasi livello del calcio internazionale.