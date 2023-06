DUEVILLE – Auto contro recinzione e rovesciata: due miracolati

Incidente domenica 25 giugno alle 20.40 a Dueville (Vicenza) in via Monte Pasubio. un’Audi che percorreva la SP 50 in direzione Villaverla, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con auto Opel che usciva da una laterale. A causa dell’urto l’Audi si è ribaltata ed è finita contro la recinzione di una proprietà privata per poi rovesciarsi.

Fortunatamente nessuno degli occupanti delle due auto risultavano feriti.

Viabilità e rilievo del sinistro stradale a cura di due pattuglie del consorzio polizia locale nordest vicentino.