Domani la quinta edizione de “Il Veneto legge”

Venerdì 24 settembre appuntamento in tutto il Veneto con le molteplici iniziative organizzate nell’ambito della Maratona di lettura 2021 ‘Il Veneto legge’.

Giunta alla quinta edizione è promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto, la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche AIB, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – MIUR Veneto, in collaborazione con l’Associazione Librai Italiani – Confcommercio Veneto, il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrari SIL – Confesercenti Veneto, l’Associazione Editori Veneti, l’Associazione Italiana Editori e l’Associazione degli Editori.

La Maratona di lettura vede coinvolte prima di tutto scuole, biblioteche, librerie, ma si rivolge a tutti i cittadini che amano i libri. Si legge per bambini, ma anche per adulti, anziani e ragazzi.

E’ un segnale forte per ribadire l’importanza della lettura e della sua promozione: l’obiettivo è leggere ‘insieme’, ovunque e ad alta voce e condividere questa passione.

Si tratta di una manifestazione che mette insieme gli educatori e tutti gli attori della filiera del libro per promuovere la lettura, coinvolgendo le principali agenzie (scuole, biblioteche, librerie, case editrici, lettori professionisti) e rivolgendosi a tutti i cittadini con l’obiettivo di contribuire a rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta.

Così l’Assessore alla cultura della Regione del Veneto Cristiano Corazzari: “E’ un invito che ogni anno si ripete, a partecipare numerosi, ad organizzare eventi, a proporre contenuti, per dare spazio alla lettura, in tutte le forme possibili. Il ‘percorso’ così articolato, grazie alla sua ricca e diversificata offerta, se da una parte concorre a coinvolgere e a mettere in relazione tante realtà diverse e a disegnare un panorama del mondo del libro regionale, dall’altra alimenta la partecipazione alla Maratona di lettura che, alla sua quinta edizione, vede tra gli altri anche numerose amministrazioni comunali aderire e per molti è diventato un appuntamento ormai abituale e un’occasione di diffusione della cultura del libro e della lettura”.

Per informazioni dettagliate su come partecipare alla Maratona e promuovere le iniziative e su tutti gli appuntamenti in programma nel Veneto si veda www.ilvenetolegge.it#ilvenetolegge2021 è l’hashtag per condivedere attraverso i social, le tante, significative esperienze fatte.

La Maratonapuò essere seguita sui profili Facebook, Twitter, YouTube de ‘Il Veneto legge’.

Sul canale YouTube de ‘Il Veneto legge’ è anche possibile trovare materiale informativo e divulgativo fruibile nel tempo.

Con l’obiettivo di accompagnare i lettori all’appuntamento del 24 settembre, durante il periodo estivo e per tutto il mese di settembre sono stati organizzati in tutto il Veneto letture, dibattiti, approfondimenti e conversazioni, con la partecipazione di editori, operatori culturali, insegnanti, lettori professionisti e volontari, come ‘riscaldamento’: un susseguirsi di appuntamenti che ha coperto i sei mesi di avvicinamento alla Maratona.

Ricco per qualità e quantità il calendario degli eventi che ha accompagnato ‘verso la Maratona’: dagli ‘Approfondimenti – incontri’ proposti in diretta Facebook e Youtube da ‘Il Veneto legge’, a cura di Livio Vianello, Marina Zulian e Oreste Sabadin, alle letture in presenza dello ‘sprint finale’,con i lettori e le lettrici di ‘Leggere per Leggere’ distribuiti nelle sette province del Veneto. Molti inoltre i Gruppi di Lettura che si sono dati appuntamento il 24 settembre e nei giorni precedenti, in tutta la Regione, per discutere di libri.

Come sempre il focus della Maratona di lettura suggerisce autori veneti e libri che parlano del Veneto. Diversificati gli approfondimenti scelti per l’edizione 2021: dal tema dell’acqua, elemento vitale e insostituibile per la vita del pianeta, al ruolo di Venezia, tra passato e futuro, celebrato in occasione dei 1600 anni dalla sua nascita, senza tralasciare gli autori illustri che quest’anno vengono ricordati: da Dante a 700 anni dalla morte (il suo difficile esilio, durante il quale compone la Divina Commedia, lo porta anche in Veneto. Il ‘Paradiso’ è infatti dedicato a Cangrande della Scala, signore di Verona), al centenario dalla nascita di Andrea Zanzotto, Mario Rigoni Stern e Rodolfo Sonego.

‘Il Veneto legge’ nei luoghi deputati ma anche nelle case private, nei luoghi delle istituzioni e nelle case di riposo, in carcere o in un parco, negli esercizi commerciali o anche on line; si legge per chi già legge e per chi ancora non ha imparato, per i lettori forti e i non-lettori, per affermare il valore sociale della lettura.

La Maratona di lettura del 24 settembre 2021 sarà poi, come per le edizioni precedenti, un momento di grande visibilità per le biblioteche, scuole, librerie, lettori, gruppi di lettura e l’occasione per parlare di promozione della lettura tout court. Su questo fronte il lavoro delle biblioteche, delle scuole, delle librerie, dei lettori professionisti e volontari, degli editori, è un impegno quotidiano che si sostanzia in centinaia di attività organizzate nel corso dell’intero anno.