Venerdì torna “Il Veneto Legge”

Venerdì 4 ottobre 2024 l’appuntamento è con l’ottava edizione della Maratona di lettura ‘Il Veneto legge’ ideata e promossa dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto insieme alla sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche AIB e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – MIM Veneto, in collaborazione con l’Associazione Librai Italiani – Confcommercio Veneto, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai SIL – Confesercenti Veneto, l’Associazione Editori Veneti, l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione degli Editori indipendenti e Leggere per Leggere.La Maratona di lettura è una manifestazione che da sempre mette insieme gli educatori e tutti gli attori e lettori, della filiera del libro. L’obiettivo è promuovere la lettura e i libri attraverso il coinvolgimento di scuole, biblioteche, librerie, case editrici, lettori professionisti e non solo. Si rivolge a tutti con lo scopo di contribuire a rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta. Si leggerà con i bambini, ma anche con e per adulti, anziani e ragazzi. L’obiettivo da sempre è leggere insieme, ovunque e ad alta voce, e condividere questa passione.I dati indicativi della partecipazione e del coinvolgimento di quest’anno, registrati a pochi giorni dalla giornata clou del prossimo 4 ottobre sembrano confermare se non superare quelli straordinari del 2023: il coinvolgimento del territorio cresce di edizione in edizione.La Maratona di lettura del 4 ottobre 2024 sarà poi, come per le edizioni precedenti, un momento di grande visibilità per le biblioteche, scuole, librerie, lettori, gruppi di lettura e l’occasione per parlare di promozione della lettura tout court. Si legge in tutto il Veneto, ad ogni ora, anche in notturna.C’è ancora tempo per aderire. Per coloro che hanno in programma di organizzare un evento all’interno della Maratona di Lettura 2024 e non si sono ancora registrati, è possibile farlo inserendolo nella sezione ‘MARATONA’ del sito www.ilvenetolegge.it“Come ogni anno rinnovo l’invito a partecipare numerosi – spiega l’assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari – ad organizzare eventi e proporre contenuti per dare spazio alla lettura, prezioso strumento di conoscenza, di crescita, di educazione e di piacere. È un segnale forte da dare, per ribadire l’importanza della lettura e della sua promozione: l’obiettivo da sempre è leggere insieme, ovunque e ad alta voce, e condividere questa passione. Lo scorso anno la Maratona di lettura ha registrato numeri da record con iniziative disseminate in tutto il territorio regionale. Numeri che sono certo saranno replicati anche in questa edizione visto l’entusiasmo con il quale stanno arrivando le adesioni”.Come ogni anno la Maratona di lettura suggerisce di approfondire autori veneti e libri che parlano del Veneto, oltre alcuni temi specifici.Sono due i temi principali che guideranno le letture per il 2024: il viaggio e lo sport.La letteratura di viaggio non poteva mancare nell’anno in cui si ricordano i settecento anni della morte di Marco Polo, che rappresenta l’archetipo del viaggiatore e letterato/viaggiatore di cui il Veneto ha una lunghissima tradizione e la letteratura di sport entra nei temi della Maratona di lettura nell’anno in cui il Veneto è Regione europea dello sport.A questi argomenti si aggiungono temi e personalità legati ad altri anniversari che ricorrono quest’anno: Eleonora Duse e Giacomo Matteotti, di cui quest’anno ricorrono i centenari della morte.A Marco Polo e al viaggio è ispirata anche l’immagine guida scelta per l’edizione 2024 della Maratona. L’illustrazione è di Michelangelo Rossato ed è tratta dal libro “Marco Polo” edizioni ARKA 2024.Durante il periodo primaverile ed estivo e per tutto il mese di settembre, come ‘riscaldamento’ in vista della Maratona, si sono svolti moltissimi appuntamenti in tutto il Veneto a cura di ‘Leggere per Leggere’. Ci sono state letture, dibattiti, approfondimenti e conversazioni, con la partecipazione di editori, operatori culturali, insegnanti, lettori professionisti e volontari.La Maratona di lettura ogni anno suggerisce di approfondire autori veneti e libri che parlano del Veneto, oltre alcuni temi specifici:1. La nostra regione ha una lunghissima tradizione di viaggiatori e letterati/viaggiatori e Marco Polo, di cui quest’anno si ricordano i settecento anni della morte, rappresenta l’archetipo di questa figura. Attraverso le storie e le testimonianze dei loro viaggi anche i lettori viaggiano con loro e conoscono nuove città, nuovi modi di vivere e pensare. Alla domanda di Kublai Kan, ne “Le città invisibili” di Italo Calvino: “Viaggi per rivedere il tuo passato? Viaggi per ritrovare il tuo futuro”? Marco Polo risponde: “L’altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà.”2. Le vicende di sport e le imprese degli atleti si vivono nel momento in cui accadono, poi hanno bisogno di qualcuno che le racconti ne canti l’epopea e la caduta. La letteratura di sport entra nei temi della maratona di lettura nell’anno in cui il Veneto è Regione europea dello sport.3. Le grandi dive le ricordiamo per le loro interpretazioni, ma Eleonora Duse, di cui quest’anno ricorre il centenario della morte, è stata una donna capace di rinnovare il modo di stare in scena e recitare. La sua figura è simile a quella di tante donne che nel loro campo (da quello artistico a quello scientifico, dal punto di vista politico o del costume) hanno innovato. Come soleva ricordare la divina: “Senza la donna non va niente. Questo l’ha dovuto riconoscere perfino Dio.”4. Giacomo Matteotti è una figura tragica nel panorama storico italiano e lo si conosce per lo più per il suo drammatico omicidio. Nel centenario della sua morte si mette in evidenza anche il suo impegno antimilitarista attraverso i testi che parlano di pace e di soluzione non violenta ai conflitti.La Maratona di lettura 2024, con il programma costantemente aggiornato, si può seguire su www.ilvenetolegge.it (in calendario tutte le iniziative distinte per provincia) e sulla pagina www.facebook.com/IlVenetolegge #ilvenetolegge2024.