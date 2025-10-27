Venicemarathon, vince l’etiope Deribe

L’atleta etiope Robi Melka Deribe ha vinto la 39/a edizione della VeniceMarathon, disputata sul tracciato da Stra a Venezia, in Riva Sette Martiri, con il tempo di 2h08’58”. ll secondo posto si è classificato il keniano Isaac Cheluko (2h10’54”), terzo un altro keniano, Hammington Kimaiyo (2h11’03”).Il primo degli italiani è Roberto Graziotto dell’Atletica san Biagio, nono (2h25’14”). La competizione veneziana ha visto una doppietta etiope, vista la vittoria tra le donne di Ashumar Zebenay in 2h27’31” (decima assoluta), seguita dalla connazionale Azalech Masresha (2h30’41”) e dalla keniana Daizy Jemutai (2h30’49”). ANSA VENETO