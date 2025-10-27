SPORT
27 Ottobre 2025 - 10.31

Venicemarathon, vince l’etiope Deribe

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

L’atleta etiope Robi Melka Deribe ha vinto la 39/a edizione della VeniceMarathon, disputata sul tracciato da Stra a Venezia, in Riva Sette Martiri, con il tempo di 2h08’58”. ll secondo posto si è classificato il keniano Isaac Cheluko (2h10’54”), terzo un altro keniano, Hammington Kimaiyo (2h11’03”).Il primo degli italiani è Roberto Graziotto dell’Atletica san Biagio, nono (2h25’14”). La competizione veneziana ha visto una doppietta etiope, vista la vittoria tra le donne di Ashumar Zebenay in 2h27’31” (decima assoluta), seguita dalla connazionale Azalech Masresha (2h30’41”) e dalla keniana Daizy Jemutai (2h30’49”). ANSA VENETO

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Venicemarathon, vince l'etiope Deribe | TViWeb Venicemarathon, vince l'etiope Deribe | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy