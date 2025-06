Domani e domenica allarme climatico per disagio fisico sulla pianura veneta

A seguito delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso da ARPAV stamattina, in particolare per i giorni 14 e 15 giugno, nella zona di pianura del Veneto è dichiarato lo STATO DI ALLARME CLIMATICO per disagio fisico, valido per domani e domenica.Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 009.