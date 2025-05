Domani a Vicenza Gran Premio di ciclismo: importanti modifiche alla viabilità

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Modifiche alla viabilità in centro per la gara di ciclismo “1° Gran Premio Mstc – La Palladiana per il Giro d’Italia”

Giovedì 22 maggio l’evento sportivo interesserà le principali vie del centro: viale Dalmazia, viale Eretenio, contra’ Mure Pallamaio, corso Palladio e viale Roma

VICENZA – In occasione della gara ciclistica “1° Gran Premio Mstc – La Palladiana per il Giro d’Italia”, in programma giovedì 22 maggio, il Comune di Vicenza ha disposto una serie di modifiche alla viabilità nel centro cittadino, per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento sportivo.

Il circuito interesserà alcune delle principali arterie del centro storico: viale Dalmazia, viale Eretenio, contra’ Mure Pallamaio, corso Palladio e viale Roma, che verranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare durante lo svolgimento della gara.

L’amministrazione invita cittadini, automobilisti e commercianti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e agli eventuali aggiornamenti comunicati nelle prossime ore, ricordando che l’evento rappresenta anche un’occasione di promozione del territorio e di valorizzazione del legame tra Vicenza e il grande ciclismo.

Ulteriori dettagli sugli orari delle chiusure e sui percorsi alternativi saranno diffusi con appositi avvisi.