Despar premia 529 collaboratori in Veneto

LE PERSONE AL CENTRO DEL PERCORSO DI CRESCITA DI DESPAR: PREMIATI 970 COLLABORATORI PER LE CARRIERE AZIENDALI

DI CUI 529 IN VENETO

La concessionaria del marchio Despar festeggia le anzianità di servizio e i pensionamenti dei suoi collaboratori

Nelle cinque regioni in cui è presente, Aspiag Service conta oggi 8.880 collaboratori, con un basso turnover in uscita e con una presenza femminile del 64%. Sicurezza sul lavoro, formazione e cultura dell’inclusività per far crescere una squadra coesa

Mestrino, 28 giugno 2023 – Mettere al centro le persone per contribuire al loro benessere e sviluppo, sia professionale che personale: sono queste le direttrici dell’impegno di Despar (Aspiag Service), concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, per valorizzare i propri collaboratori, migliorare ogni giorno l’ambiente di lavoro e garantire rapporti occupazionali stabili.

Un impegno che in Despar si concretizza ogni giorno, come testimonia l’appuntamento che l’azienda organizza annualmente in ciascuna delle regioni in cui è presente per celebrare i “Giubilei” e omaggiare i collaboratori che hanno raggiunto i 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anni di anzianità di servizio o sono andati in pensione: nell’edizione 2023 dei Giubilei in Veneto ad essere premiati per le loro carriere aziendali sono stati ben 529 collaboratori ospitati nel corso di una serata nella bellissima cornice di Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore (VI).

Un appuntamento che conferma l’attenzione dell’azienda per le persone: oggi Aspiag Service Despar può contare su 8.880 collaboratori (+290 rispetto alla fine del 2021) di cui quasi 4mila solo in Veneto. Una grande famiglia in rosa, visto che il 64% dei collaboratori è donna e, soprattutto, una famiglia che in questo periodo storico più che mai, vuole dare certezze e contribuire attivamente alla realizzazione dei progetti, sia professionali che personale, dei suoi collaboratori, come dimostrano il 90% dei contratti a tempo indeterminato e il basso livello di turnover in uscita.

Si tratta di dati che testimoniano come la centralità dei collaboratori e il loro benessere sia da sempre un elemento distintivo della strategia di crescita del marchio dell’abete. Un impegno che l’azienda intende portare avanti, continuando ad attivare molteplici iniziative, tra cui percorsi di formazione per tutti i collaboratori, progetti di inclusione e diversity, nonché investimenti per garantire e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza.

“I nostri collaboratori sono il cuore pulsante dell’azienda e la solida base su cui possiamo programmare il nostro percorso di sviluppo – ha commentato Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service Despar per il Veneto – Ciascuno dei nostri collaboratori è il vero valore aggiunto della grande famiglia Despar, per questo il compito della nostra azienda è quello di coltivare e alimentare la squadra, valorizzare le competenze promuovere la formazione, migliorare l’ambiente di lavoro e garantire rapporti occupazionali stabili e duraturi nel tempo, come dimostrano i traguardi di anzianità raggiunti dai colleghi che ogni anno celebriamo nella cerimonia dei Giubilei. Per farlo abbiamo attivato molteplici iniziative, tra cui un sistema di welfare aziendale che mette al centro la qualità della vita delle persone, la formazione, progetti di inclusione e diversity, nonché investimenti per garantire e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza. Per noi, infatti, essere un’azienda socialmente responsabile significa attivare un impegno a tutto tondo che tocca tutti gli ambiti della vita aziendale e che si declina nei valori di sostegno e vicinanza al territorio anche creando nuova occupazione nelle comunità in cui ci inseriamo attraverso le nuove aperture e lo sviluppo della rete: sono infatti tante le opportunità di lavoro e i profili che ricerchiamo ogni giorno in Veneto, così come nelle altre regioni in cui siamo presenti, e che puntiamo a far crescere valorizzando la loro professionalità e le loro competenze”.

Pilastro centrale per Aspiag Service Despar è la sicurezza sul lavoro: tutte le unità organizzative sono infatti certificate ISO 45001, una certificazione che ha lo scopo di rendere sistematici per un’azienda il controllo, la conoscenza, la consapevolezza e la gestione di tutti i possibili rischi insiti nelle situazioni di operatività normale e straordinaria sul luogo di lavoro. A questo si collega un’intensa attività di formazione dei collaboratori attraverso iniziative di prevenzione, comunicazione e informazione, affinché tutto il personale preposto sia preparato e aggiornato in tema di gestione e mitigazione dei rischi di salute e sicurezza.

A ciò si aggiunge un’attenzione particolare alla formazione continua dei collaboratori con l’obiettivo di far crescere le persone, implementare le loro competenze e specializzazioni: nel solo 2022 Aspiag Service Despar ha erogato quasi 67mila ore di formazione per tutti i collaboratori. La formazione non obbligatoria si è concentrata prevalentemente sullo sviluppo delle competenze manageriali e sull’attenzione al servizio al cliente. In particolare, per quest’ultimo, è stato sviluppato il progetto di formazione ‘La spesa che impresa’, un intervento di formazione con i dipendenti dei punti vendita Despar rispetto ai temi dell’inclusività e all’attenzione alle persone fragili nella comunità, presentato al XV Convegno dell’Istituto superiore di sanità il 17-18 novembre 2022. Nel 2022 è stata inoltre implementata la piattaforma e-learning di gruppo che dà la possibilità a tutti i collaboratori di interagire con contenuti formativi su prodotti di vendita e competenze relazionali.