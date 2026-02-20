Davide Ghiotto, dal ghiaccio all’onore di portabandiera: l’orgoglio vicentino a Milano Cortina 2026

Milano, 19 febbraio 2026 – Davide Ghiotto, il campione vicentino del pattinaggio di velocità, vivrà un momento storico ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: è stato scelto come portabandiera dell’Italia insieme alla medaglia d’oro del biathlon Lisa Vittozzi per la Cerimonia di Chiusura domenica 22 febbraio alla Verona Olympic Arena.

Ghiotto, recordman mondiale dei 10.000 metri maschili, ha concluso le gare con risultati straordinari e si dice “sorpreso ed emozionato” per l’onore ricevuto: “Non sono abituato a cerimonie così importanti – racconta – vedere il mio nome accanto a una leggenda come Lisa mi fa sentire piccolo ma immensamente grato”.

Per Vittozzi, l’Olimpiade non è ancora finita: sabato gareggerà nella mass start femminile e definisce la nomina un “enorme motivo di orgoglio”. Entrambi rappresentano l’Italia con medaglie storiche: Ghiotto ha riportato l’Italia in vetta nella team pursuit dopo vent’anni, Vittozzi ha conquistato la prima medaglia d’oro italiana nel biathlon.

Il vicentino Ghiotto sottolinea quanto questa scelta abbia cambiato la percezione della sua Olimpiade: “Ringrazio il presidente Buonfiglio per questo riconoscimento, mi ha rallegrato la giornata e mi permette di chiudere l’esperienza olimpica in bellezza”.