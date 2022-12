Dalla Regione 600 mila euro per Vicenza e l’Adunata Nazionale degli Alpini

“La Regione del Veneto e il Consiglio regionale avevano assicurato il loro sostegno convinto alla candidatura di Vicenza per la 95esima Adunata Nazionale degli Alpini e oggi, dopo l’assegnazione ufficiale da parte dell’Ana, diamo concretezza a questo sostegno con un finanziamento complessivo di 600 mila € dei quali 250 mila per il 2023 e350 mila per il 2024”. I consiglieri regionali vicentini della maggioranza, Milena Cecchetto, Roberto Ciambetti, Nicola Finco, l’assessore Manuela Lanzarin, Stefano Giacomin, Silvia Maino e Marco Zecchinato, spiegano l’emendamento presentato quest’oggi dalla Giunta regionale “che contribuisce allo stanziamento di cospicue risorse per l’organizzazione del grande evento del 2024 – dicono i consiglieri – Il presidente nazionale dell’Ana, Sebastiano Favero nello spiegare i motivi dell’assegnazione a Vicenza dell’Adunata nazionale del 2024 aveva posto, come primo punto, proprio l’impegno assunto dalle Istituzioni, a partire dalla Regione assieme a Comune e Provincia, che avevano immediatamente sostenuto la candidatura impegnandosi in prima persona. La Regione mantiene fede alla parola data. Il contributo previsto è indubbiamente adeguato da un punto di vista economico alla portata dell’evento che richiamerà nel capoluogo vicentino non solo decine e decine di migliaia di Penne Nere per la tradizionale sfilata che chiude l’Adunata ma anche centinaia di migliaia di accompagnatori attratti da una delle città più belle d’Europa, non a caso inserita grazie ad Andrea Palladio nella World Heritage List dell’Unesco: accogliere così tanti ospiti, offrir loro ospitalità ma anche occasioni di incontri e visite culturali è una sfida non da poco per Vicenza e un grande biglietto da visita per la nostra Provincia e l’intera Regione. C’è infine, ma non da ultimo, un valore culturale e identitario che non possiamo tralasciare: per il Veneto gli alpini sono un patrimonio inestimabile, sono la nostra storia, sono la testimonianza della solidarietà vera e profonda verso chi ha bisogno. Sostenere l’Adunata nazionale a Vicenza significa riconoscere il debito che noi tutti abbiamo verso le Penne nere e siamo certi che Vicenza, come accadde già nel 1991, saprà onorare al meglio questo appuntamento eccezionale” .