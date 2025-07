Da Enego a Bassano ubriaco alla guida: danneggia auto parcheggiate e finisce contro un muro. Denunciato 45enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel pomeriggio del 26 giugno 2025, i militari della Stazione Carabinieri di Enego e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto un 45enne italiano, originario della provincia di Cosenza, per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre deferito in stato di libertà per rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico e per porto di oggetti atti ad offendere.

L’episodio ha avuto inizio intorno alle ore 13:00, quando alcuni cittadini hanno contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Bassano del Grappa per segnalare la presenza di un’auto nera che, dal centro di Enego, dopo aver urtato alcuni veicoli in sosta, si era diretta a zig-zag lungo la S.P.76 in direzione Bassano. L’auto ha più volte colpito il muro di contenimento della strada fino a impattare definitivamente contro di esso all’altezza dell’11° tornante, dove si è fermata.

Sul posto è intervenuto immediatamente personale della Stazione di Enego, che ha individuato con difficoltà il conducente, manifestamente in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. È stato quindi richiesto il supporto di una pattuglia della Sezione Radiomobile, munita di etilometro. Giunti sul posto, i militari hanno tentato di sottoporre l’uomo al test alcolemico, che però ha rifiutato, assumendo al contempo un atteggiamento aggressivo. Ha iniziato a inveire contro i militari, opponendo resistenza attiva e cercando lo scontro fisico, tanto da rendere difficoltosa la perquisizione e la sua salita sull’auto di servizio.

Durante il tragitto verso la caserma, il 45enne ha continuato nella sua condotta aggressiva, minacciando i militari e colpendo ripetutamente con la testa e i piedi la paratia dell’abitacolo e il finestrino, procurandosi escoriazioni al naso. Per questo motivo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa, dove ha proseguito con atteggiamenti minacciosi anche nei confronti del personale sanitario. Dopo aver rifiutato le cure e il colloquio psichiatrico, è stato dimesso con una prognosi di sei giorni e condotto presso la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, dove è stato riportato alla calma.

Dopo le formalità di rito, il 45enne è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Vicenza, trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Dueville, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata successiva.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, all’interno dell’abitacolo della sua auto sono stati rinvenuti due coltellini e alcuni arnesi da scasso, sottoposti a sequestro. Per tale motivo, oltre al rifiuto dell’etilometro in seguito a un sinistro stradale, l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.