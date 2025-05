Da domani la Fiera Campionaria di Padova

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Come da antica tradizione, sabato 10 maggio alle ore 10 il suono della sirena darà il via alla 104^ Fiera Campionaria di Padova. Alle ore 11.30 nella Galleria 78 del quartiere fieristico si terrà l’inaugurazione ufficiale alla presenza di autorità civili e militari e degli espositori che quest’anno sono oltre 300. L’evento che rappresenta la prima fiera dei campioni realizzata in Italia (10 giugno 1919) si terrà fino a domenica 18 maggio in 5 padiglioni, con la possibilità per il pubblico di accedere gratis e senza registrazione in orario continuato dalle 10 alle 23 sabato e domenica e dalle 16 alle 23 nei feriali.

Molte le novità e le occasioni d’acquisto; ma anche gli eventi musicali, i laboratori, gli incontri ravvicinati con associazioni culturali, ricreative e sportive, con mezzi – tecnologie e servizi di Esercito Italiano (incluso il simulatore di volo di un elicottero), Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Croce Verde e Polizia Locale di Padova; con le dimostrazioni di unità cinofile delle forze dell’ordine e della Protezione Civile; con l’esperienza da vigile del fuoco per bambini e ragazzi in Pompieropoli; con nuove razze canine e àlpaca. Forte la presenza motoristica con un padiglione che ospita nuovi modelli di 8 marchi portati dalle concessionarie venete assieme a proposte dell’usato certificato, a cui si associa nei primi due giorni il raduno Offset on the Road che riunisce in Fiera 150 auto customizzate (domani anche con la presenza del Robot Transformers accanto a due modelli di Chevrolet Camaro). Altra novità sarà – il 10 e 11 maggio e poi dal 16 al 18 maggio – l’evento Vinaria, con degustazioni e vendite dirette di vini pregiati da parte di 31 case vinicole e cantine di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia, più i vini del Portogallo.

In tutto le macro aree espositive sono 7: Shopping, Food, Vinaria, On the Road, Idee da abitare, In Famiglia, Eventi Live. In particolare Shopping e Food al padiglione 7 propongono abbigliamento e accessori moda, cosmetica, prodotti italiani e internazionali, più proposte alimentari, specialità regionali e articoli casalinghi; mentre Idee da abitare al padiglione 5 mostrerà arredamenti da interno e da esterno, complementi d’arredo, cucine, camere, ma anche prodotti e servizi per edilizia, soluzioni green per chi vuole costruire o ristrutturare casa, sistemi di videosorveglianza, impianti domestici di depurazione – riscaldamento e rinfrescamento. Per il Food in particolare ci sono gli spazi ristorazione interni ed esterni dove gustare specialità tipiche argentine, emiliane e venete, con possibilità di assaggio e acquisto di prodotti tipici regionali che vanno dai prodotti campani a quelli umbri, dai taralli pugliesi a olio, olive e miele, pasticceria siciliana, napoletana e pugliese, più liquerizia, crepes, frutta essiccata, caramelle, the e spezie; e ancora salumi piemontesi, sardi, umbri e pugliesi, formaggi regionali e focacce liguri, ricercati tartufi e mozzarelle di bufala.

13 associazioni ed enti imprenditoriali e culturali padovani si presentano nello spazio Venicepromex al padiglione 8.

Gli eventi di sabato 10 maggio

Jazz Console: dalle 10.30 alle 22.30 musica sul palco della Galleria 78.

L’Associazione Amici dei Musei di Padova si presenta: dalle ore 10 al padiglione 4.

Cani della Polizia Penitenziaria: nel ring del padiglione 4, dimostrazioni di attività di controllo del Gruppo cinofilo della Polizia Penitenziaria.

Grande Serata di apertura con Febbre a 90 Party: alle ore 20dal palco esternodel viale centrale in Campionaria, il meglio della musica Anni ’90 (e non solo). Sarà uno scatenato Party per ballare con i brani più famosi di quel decennio.

L’accesso al quartiere fieristico avviene come sempre dai due consueti accessi per i visitatori: padiglione 7 (via Tommaseo) e padiglione 8 (alla rotonda di via Rismondo), con grande parcheggio dietro la Fiera.

La 104^ Fiera Campionaria di Padova si può seguire sui Social: Facebook, Instagram e sul sito https://campionaria.it/.