Da domani a Vicenza la Fiera del Tempo Libero – C’è anche il Vino Top Tour

Dopo il grande successo della scorsa primavera con oltre 12.000 visitatori, ritorna la Fiera del Tempo Libero, il Salone del tempo Libero, del divertimento e della vita all’aria aperta, in programma dal 10 al 12 marzo nel quartiere fieristico di Vicenza di Italian Exhibition Group.

La tre giorni dedicata al camper, ai viaggi e alla vita all’aria aperta, dedicata a tutte le famiglie e agli appassionati di viaggi alla ricerca di nuove idee e nuovi itinerari per organizzare i weekend primaverili e le vacanze estive 2023. Di seguito cosa si può trovare in fiera:

Camper: al 4 l’area dedicata ai rivenditori più importanti del Nord Est italiano di camper.

2.500 mq di esposizione dei più rinomati marchi tra i quali: Adria, Arca, Benimar, Chausson, Giottiline, Mc Louis, Pilote, Sun Living. E’ l’occasione di vedere e visitare i camper all’interno e capire quali sono le migliori offerte e proposte per le prossime vacanze.

Campeggio e accessori: al pad. 4 saranno presenti aziende di accessori e complementi tecnici tra i quali tende, ricambi, sedie e tavoli, led e illuminazione e molto altro

al pad. 4 saranno presenti aziende di accessori e complementi tecnici tra i quali tende, ricambi, sedie e tavoli, led e illuminazione e molto altro Turismo e viaggi: lo spazio espositivo al pad. 4 che ospita enti, APT, campeggi e villaggi, organizzazioni e aziende del settore turistico con le migliori proposte di vacanze per l’estate Idee, suggerimenti ed iniziative per il turismo in Veneto, in Italia e non solo.

In contemporanea negli stessi giorni e con lo stesso biglietto di ingresso si potranno visitare:

Spazio Casa: la fiera dedicata all’arredamento e alle soluzioni abitative che si svolgerà anche il fine settimana successivo del 18 e 19 marzo al pad.6

Una manifestazione con un concept nuovo e l’obiettivo di offrire un’esposizione completa che rifletta le nuove tendenze e gli stili di vita attuali. Gli espositori coinvolti spaziano dall’arredamento interno della casa, ma anche l’esterno. Lo spazio ideale per chi sta arredando casa o semplicemente ripensando ad alcuni particolari per rendere il proprio habitat sempre più confortevole e vicino alle esigenze della famiglia.

Oltre alla parte espositiva nei 2 fine settimana: “Il tempo nella memoria degli oggetti”

Una mostra che offrirà agli oggetti della tradizione una rilettura creativa e attuale, realizzata dagli studenti del primo anno del corso di laurea triennale di Design del prodotto industriale dell’Università degli Studi di Ferrara, gli studenti del corso hanno ideato progetti di modellazione e ricostruzione per oggetti di design, che verranno allestiti e presentati in occasione della mostra. Partendo dai manufatti storici, gli studenti ne hanno quindi inventati di nuovi, creando materialmente delle riproduzioni sulla base delle competenze acquisite, della sperimentazione e delle sensibilità personali.

Sabato 18 e domenica 19 marzo Spazio Casa proseguirà sempre al pad. 6 ad ingresso libero. Maggiori info su: www.fieraspaziocasa.it

Vino Top: l’evento al pad. 1 dedicato alla degustazione e all’acquisto di vini selezionati di alta qualità. Durante la visita, gli appassionati di vino avranno la possibilità di immergersi in un vero e proprio tour enologico. I profumi e i sapori delle eccellenze enogastronomiche delle diverse regioni italiane e estere saranno i protagonisti delle degustazioni del

I winelovers avranno un’ampia scelta di vini top. Ci saranno infatti solo per nominare alcune tipologie oltre ai più famosi vini tradizionali etichette di vini kosher, vini muffati per continuare poi con i freschi sapori dello champagne e delle bollicine. Ci saranno 2 tipologie di wine card: 3 degustazioni a scelta tra i vini in degustazione a € 10 e card con degustazioni illimitate a 25 €. Acquistando una delle due tipologie di wine card è incluso: un calice professionale da degustazione Rastal e una tracolla porta calice di Vin Strip.

Acquisto wine card direttamente in fiera.

Vicenza Tattoo Convention:. seconda edizione di una tra le più rinomate convention italiane che quest’anno vedrà partecipare oltre 150 artisti italiani ed internazionali, veri maestri del tatuaggio, che si sfideranno per vincere i prestigiosi premi messi in

Oltre il tatuaggio all’interno della manifestazione, ci saranno esibizioni itineranti, stands di vario genere ed un area food. La convention si terrà al pad. 1 della Fiera.

Moto Custom: un’area dedicata all’interno della Tattoo Convention al pad.1, a customizer italiani di fama internazionale e vendor del settore .

un’area dedicata all’interno della Tattoo Convention al pad.1, a customizer italiani di fama internazionale e vendor del settore Elettronica di consumo: è la mostra/mercato al pad.2 dedicata ad appassionati, hobbisti, collezionisti e utilizzatori che possono trovare una miriade di articoli, dai computer agli accessori per auto, dagli strumenti di misura alle stampanti, toner ed accessori, dalle memorie USB ai DVD vergini, dalle lampade led alle videocamere per interni ed esterni, dai pannelli fotovoltaici ai software e all’elettronica di consumo, e altre migliaia di articoli, presentate dai migliori espositori di elettronica presenti sul mercato.

è la mostra/mercato al pad.2 dedicata ad appassionati, hobbisti, collezionisti e utilizzatori che possono trovare una miriade di articoli, dai computer agli accessori per auto, dagli strumenti di misura alle stampanti, toner ed accessori, dalle memorie USB ai DVD vergini, dalle lampade led alle videocamere per interni ed esterni, dai pannelli fotovoltaici ai software e all’elettronica di consumo, e altre migliaia di articoli, presentate dai migliori espositori di elettronica presenti sul mercato. Pollice verde: il salone del giardinaggio e dell’orticoltura.

Pollice Verde è per chi ama il verde, l’orticoltura hobbistica, il piccolo frutteto famigliare; per chi vuole rendere “green” il proprio balcone o terrazzo.

Tre giorni per vedere e acquistare: piante, prodotti, attrezzature, novità per il giardino, l’orto e il piccolo frutteto famigliare, complementi per esterni, oggettistica e curiosità.

Grazie alla collaborazione con Emisfero, Famila e Mega nelle settimane precedenti alla fiera è stato distribuito con diverse azioni promozionali per i clienti e possessori dell’Emisfero Card e Famila Club, nel territorio veneto, il biglietto esclusivo a 7 €.

Gli orari di manifestazione sono: venerdì 14.00-20.00; sabato 10.00-20.00 e domenica 10.00-19.00.

Dal sito www.fieradeltempolibero.it si può scaricare il biglietto ridotto a 10 € o acquistare il biglietto salta coda a 12 € . Registrandosi al nuovo servizio di whatsapp è disponibile il biglietto a 8 €.

L’ingresso della manifestazione è da via dell’oreficeria n° 16, ingresso ovest. I parcheggi auto per i visitatori nei pressi dell’ente fiera sono a pagamento.

Adiacente all’ingresso della fiera c’è un’area dedicata ai camper, non prenotabile, non dotata di elettricità e carico/scarico.

Una fiera cha racchiude tante passioni ed hobby in prossimità della primavera e della programmazione dell’estate 2023.