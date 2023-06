Curiosità – Città americana invasa dalle locuste mormoni (lunghe anche 8 cm)

Negli ultimi giorni, la cittadina di Elko, Nevada, è stata invasa da milioni di locuste mormoni. È impossibile muoversi in macchina senza sentire lo scricchiolio degli insetti sotto le ruote. Si trovano per strada, sui muri e persino nell’ospedale cittadino. Sono ovunque e alcuni insetti possono raggiungere gli otto centimetri.

Alcuni residenti preferiscono rimanere in casa. Va detto che avere una cosa del genere tra i capelli non deve essere molto piacevole. Fortunatamente, le locuste mormoni non mordono né mordono gli umani. Piuttosto, si accontentano di mangiare la vegetazione o di divorarsi a vicenda. “Affluiscono da noi in massa e mangiano i cadaveri dei loro compagni morti prima di loro, hanno un cattivo odore e sono appiccicose” , testimonia un residente nel video in cima a questo articolo.

Le piaghe delle locuste sono frequenti nella regione, ma è piuttosto raro trovarne così tante vicino alle abitazioni. Gli insetti dovrebbero rimanere in città ancora per qualche giorno prima di migrare nel deserto.