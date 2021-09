Covid Veneto: quasi 12mila i positivi, 457 contagiati, 3 morti

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

I positivi attuali sono quasi 12 mila. I contagiati sono 457. I ricoverati sono 334, più sette rispetto a ieri: 272 in area non critica e 62 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore ci sono stati tre i decessi (ieri 0, da inizio pandemia 11.742 la somma dei decessi). Il totale dei positivi da inizio pandemia è di 465.869 persone contagiate. Gli attualmente positivi sono 11.948.