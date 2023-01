Sono 2.227 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto contro i 601 del giorno prima, che portano il totale dei contagi a 2.668.244.

Il bollettino regionale segnala altri 21 decessi, con il totale a 16.480.

Prosegue,, invece, la discesa dei malati, che sono 18.104 , 758 in meno in 24 ore. Scendono anche i dati clinici, con 1.238 ricoveri in area medica (-91) e 63 (-9) in terapia intensiva. (ANSA).