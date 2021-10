Covid Veneto: dati stabili nelle ultime 24 ore

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il report di oggi della regione Veneto riporta dati con pochissime variazioni nelle ultime 24 ore.

Il numero complessivo dei positivi è sceso di 16 unità, a fronte di 398 nuovi casi e 414 guariti. Tre persone ricoverate in più nelle ultime 24 ore (due in terapia intensiva e una in area medica). 0 decessi.