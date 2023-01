COVID VENETO – 766 casi e 5 decessi in 24 ore

Prosegue la discesa dei numeri della pandemia in Veneto, con 766 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore (-93), che portano il totale a 2.669.869.

Si segnalano 5 decessi contro i 14 del giorno prima, con il totale a 16.499.

In lieve aumento gli attuali positivi, che sono 17.880, contro i 17.839 di ieri (+41), mentre riguardo ai dati clinici, vi sono 1..192 ricoveri in area medica (-28) e 66 (+5) in terapia intensiva. (ANSA).