COVID VENETO – 7.248 nuovi casi e 7 vittime

Come ogni martedì, si assiste anche questa settimana ad un netto rialzo dei dati legati al Covid in Veneto.

I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 7.246, contro i 1.164 segnalati ieri.

Il totale dei positivi da inizio pandemia è di 2.542.632. Vi sono inoltre 7 vittime, con il totale dei decessi che arriva a 15.950. Si alza il dato sugli attuali positivi, che sono 61.636 contro i 61.445 precedenti.

Sale pre l’occupazione ospedaliera, con 1.412 ricoveri in area non critica (+69) e 50 (+10) in terapia intensiva. (ANSA).