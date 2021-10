COVID – Inchiesta in Brasile: Bolsonaro a rischio incriminazione per ‘crimini contro l’umanità’

La Commissione parlamentare d’inchiesta (ICC) sulla pandemia in Brasile ha approvato martedì scorso il rapporto schiacciante della sua indagine di sei mesi, che raccomanda l’incriminazione del presidente Jair Bolsonaro per nove crimini, inclusi “crimini contro l’umanità”.

Dopo decine di udienze, spesso struggenti, la CPI ha accusato il governo di aver “deliberatamente esposto” i brasiliani alla “contaminazione di massa”.

Sette degli 11 senatori che hanno svolto i lavori della commissione hanno approvato in serata il testo di quasi 1.200 pagine che chiede l’incriminazione del presidente per, in particolare, “crimine contro l’umanità”, “prevaricazione”, “ciarlataneria” e “istigazione a delinquere”